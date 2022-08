F1 Belgio: Verstappen cede la pole a Sainz, Leclerc partirà 16°

f1 belgio

Lo spagnolo eredita la prima fila da Verstappen che partirà 15° davanti a Leclerc

© Getty Images Carlos Sainz conquista la pole position del GP del Belgio, quattordicesima tappa stagionale della F1. Il pilota spagnolo, che eredita la prima posizione in griglia da Max Verstappen (penalizzato, partirà 15°), precede in prima fila la Red Bull di Sergio Perez e l'Alpine di Alonso, che in seconda fila precede Hamilton. Leclerc, che ha chiuso la sessione col quarto tempo, partirà 16° dopo la penalità per cambio power unit.

Una qualifica stravolta, si sapeva, con la Ferrari che sorride per l'ottimo risultato ottenuto. Il più veloce sulla pista di Spa-Francorchamps è una Red Bull, quella di Max Verstappen, ma alla fine ad accomdarsi sulla prima casella della griglia di partenza sarà Carlos Sainz. Nonostante il distacco di oltre sei decimi, lo spagnolo eredita la pole dall'olandese che sarà costretto a scontare la penalità per cambio power unit partendo 15° davanti a Charles Leclerc. Prima fila anche per Sergio Perez, che sfruttando le penalità comminate agli altri piloti scala dal terzo al secondo crono del pomeriggio precedendo in griglia Alonso e Hamilton.

Terza fila per George Russell davanti a un sorprendente Alexander Albon, che porta la sua Williams in Q3 conquistando un nono tempo poi trasformato con la sesta casella in griglia di partenza. Nella classifica dei tempi stravolta dalle penalità c'è poi spazi per la quarta fila di Gasly-Ricciardo davanti alle due Aston Martin di Stroll e Vettel.

Parlando dell'altra qualifica per la "seconda" pole di giornata, ad avere la meglio è Verstappen. L'olandese, come detto, ha conquistato il miglior tempo assicurandosi il 15° posto in griglia di partenza davanti a Leclerc, che ha chiuso col quarto tempo nonostante l'errore dal box sulla gomma nuova montata in avvio di Q3 al posto dell'usata che il monegasco aveva chiesto. Dietro ai due contendenti al titolo partiranno poi gli altri penalizzati di questo pazzo weekend belga, con Ocon che precede Norris, Zhou e Schumacher.