F1, Leclerc fa mea culpa: "Devo lavorare anche sulla mia guida"

I PROTAGONISTI

Dopo i trionfi di Spa e Monza, l'impatto di Charles Leclerc con Singapore non è stato dei migliori. "Devo lavorare sulla macchina, ma anche sulla mia guida. Oggi non mi sentivo bene al volante, ma le cose sono migliorate negli ultimi giri, devo ripartire da lì. Dopo un giorno come oggi sono sicuro che domani andrà meglio. Ora sembra che siamo un po' più lontani, ma vediamo. La mia guida migliorerà e si vedrà in qualifica". La F1 sotto i riflettori di Singapore

































































































































































































































































Così, il migliore dei ferraristi è stato Sebastian Vettel. "Credo che col pacchetto di novità portato qui a Singapore abbiamo fatto un buon passo avanti. Tutto ha funzionato. Certo la Mercedes è stata parecchio più veloce di tutti. Dovremo progredire per provare a starle dietro. Credo che domani dovremmo essere più vicini, magari molto vicini in modo da giocarcela poi in gara", le parole del tedesco.

Soddisfatto Lewis Hamilton, che sembra essere partito con il piede giusto dopo le difficoltà avute a Monza. "E' sempre uno shock scendere in pista a Singapore perché ci sono molte ondulazioni, il giro è lungo e fa molto caldo, tanto che sembra di essere in sauna nella macchina. Ma è stato un buon primo giorno, abbiamo completato il nostro programma e continuato a migliorare la vettura. Per questo sono contento. Mi sento molto meglio rispetto alle ultime uscite e quindi spero che possa mantenere questo feeling per tutto il weekend. E' stata rifatta una parte dell'asfalto e e sono riuscito a far funzionare bene le gomme. Se prendi il ritmo qui, esce un bel giro e per questo mi sono divertito. Ma niente è mai perfetto e abbiamo alcune aree in cui dobbiamo ancora migliorare. La partenza è stata buona, ma le Red Bull sembrano molto veloci e dobbiamo mettere tutto insieme sabato, cosa che non è sempre facile".

Hamilton teme le Red Bull e proprio Max Verstappen era stato il più veloce nella prime libere. "E' stata una buona giornata, abbiamo provato alcune cose nuove che hanno funzionato - ha detto l'oalndese, secondo al termine della prima giornata di prove - . Siamo sembrati competitivi, chiaramente anche Lewis è molto veloce ma in generale sono contento. Quando conta la qualifica qui? Il 95%".