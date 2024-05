F1, Leclerc alla vigilia di Monaco: "Siamo ottimisti"

GP MONTECARLO

Il pilota Ferrari parla del Gp di casa: "Sempre speciale qui per me"

© Getty Images Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Monte Carlo per il Gp di Monaco e il pensiero non può che andare al padrone di casa: Charles Leclerc. Nel corso della conferenza stampa, il pilota della Ferrari parla del weekend che lo attende: "È sempre speciale venire qui, non vedo l'ora che arrivi questo momento. Non è sempre andata bene su questa pista, però siamo ottimisti. Red Bull e McLaren sono forti, ma siamo vicini ad entrambe".

​Monte Carlo è una delle piste più iconiche della Formula 1, ma per Charles Leclerc è ancora più speciale. Il pilota di casa si è soffermato sulle sensazioni di guidare sul "suo" circuito: "Mi sento bene, è sempre una sensazione speciale la settimana di Monaco e soprattutto per me che sono nato qui. Non vedo l’ora che arrivi questo momento ogni anno. Siamo sempre stati competitivi finora e, anche se non sempre è andata bene per me su questa pista, siano ottimisti e abbiamo lavorato tanto. Red Bull e McLaren sono forti, ma siamo vicini. Sarei sorpreso se non dovessimo lottare per la pole".

"Le persone che mi conoscono da tanti anni mi percepiscono in modo diverso e per me è strano: io sono lo stesso di sempre" ha aggiunto il ferrarista, che ha elogi per la pista: "Qui a Monaco c’è una maggiore valutazione dei rischi, ed è una delle cose che apprezzo di più del tracciato. Appena ti spingi un po' più in là lo capisci e può fare la differenza. E questa valutazione dei rischi non la trovo altrove. La gara? Secondo o terzo non conta per me".