F1, Leclerc: "Al momento non possiamo trasformare la pole in risultati importanti"

Il monegasco parla della differenza tra le qualifiche e la gara. Sainz: "McLaren davanti a noi per il secondo posto nella classifica costruttori"

© Getty Images Il prossimo appuntamento della Formula 1 è a Interlagos, in Brasile. Nella conferenza stampa di presentazione, Charles Leclerc parla delle differenze che la Ferrari esprime tra qualifiche e gare: "Non riusciamo a trasformare la pole in risultati importanti". Il Cavallino Rampante è in corsa per il secondo posto nella classifica costruttori, ma Carlos Sainz precisa: "La Mercedes è leggermente in vantaggio rispetto a noi".

Con entrambi i Mondiali già assegnati, la Formula 1 si presenta in Brasile, a Interlagos, con altri risultati da mettere in palio: il più importante è il secondo posto nella classifica costruttori, con Ferrari e Mercedes in lotta. Il Cavallino Rampante sta facendo bene in qualifica, ma al momento di salire sul podio è tutta un'altra cosa, come raccontato da Charles Leclerc in conferenza stampa: "Al momento non abbiamo la macchina per trasformare le pole in risultati importanti in gara. Chiaramente preferirei vincere che fare un'altra pole".

Altro argomento centrale, la gara del sabato e la Sprint: "È difficile fare previsioni, soprattutto nei weekend come questo. Se commetti un errore con l'assetto nelle prove libere, poi fai fatica a recuperare. A me piace il weekend con la Sprint, penso che sei gare siano giuste per ogni stagione. Ma per il sabato va cambiato qualcosa". Infine, il monegasco parla della visita presso la Fondazione Senna, ospite della famiglia del leggendario pilota brasiliano: "Sono stato invitato e ho potuto vedere alcune vetture con cui ha corso. Per me è stato un momento molto emozionante e speciale, è il mio idolo".

Sul testa a testa con la Mercedes per il secondo posto del Mondiale si esprime invece Carlos Sainz, che scarica la responsabilità su Hamilton e Russell: "Hanno un piccolo vantaggio rispetto a noi, ma gli stiamo mettendo pressione e allo stesso tempo non dobbiamo commettere errori. Il passo gara sembra il nostro punto debole, in qualifica facciamo certamente meglio. Ci manca la costanza ma stiamo cercando di migliorare in vista del finale di questa stagione e in preparazione della prossima".

