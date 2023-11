F1, Verstappen sarcastico sulla Sprint Race: "Bellissima, sono totalmente a favore"

IN BRASILE

Il campione del Mondo in carica parla alla vigilia del Brasile. Hamilton sfida la Ferrari: "Vogliamo il secondo posto nella classifica costruttori"

© Getty Images La Formula 1 fa tappa in Brasile, dove Max Verstappen si presenta da campione del Mondo. L'olandese non si mostra tuttavia favorevole alla Sprint, commentando con ironia in conferenza stampa: "Queste gare sono bellissime, sono totalmente a favore". Con il Mondiale costruttori già assegnato alla Red Bull, resta il secondo posto: Lewis Hamilton e la sua Mercedes sfidano la Ferrari. "Vogliamo lottare fino alla fine e spuntarla noi".

Il Mondiale già conquistato non toglie a Max Verstappen la voglia di lottare, tanto in pista quanto fuori. Nel Gp del Brasile, prossimo appuntamento della Formula 1, ci sarà infatti la Sprint Race, un format che di certo non piace all'olandese, che non a caso ne parla in modo ironico in conferenza stampa: "Sono bellissime, sono totalmente a favore. Così sarà difficile venire a capo di tutto in questo weekend, magari vincerò. Abbiamo alcune idee ma solo una sessione di prove libere per metterla in pratica. Qui il degrado è dietro l'angolo e con curve a bassa velocità è normale avere un po' di apprensione. Sto imparando tanto con il passare delle stagioni e delle singole gare, non tutto va sempre alla perfezione".

Lewis Hamilton, invece, è concentratissimo sul duello a distanza con la Ferrari per il secondo posto nella classifica costruttori: "Faremo di tutto per lottare fino alla fine e finire davanti a loro. Saranno veloci così come lo saranno le Red Bull". Anche l'inglese parla della Sprint Race e in generale del Gp del Brasile: "Il sabato non è l'ideale, ma mi piace fare subito una sessione di prove libere e poi fare le qualifiche. Interlagos? Da sempre è una gara speciale per me, qui ho vinto per la prima volta. L'accoglienza è incredibile, così come il sostegno. Mi sono sempre piaciuti i colori del Brasile, per non parlare di Senna. Un circuito iconico, bello sia nel giro singolo che per i sorpassi".