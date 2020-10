F1, Leclerc: “Adoro Imola, non hai margini di errore”

FERRARI

Comincia il weekend di Imola, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La Ferrari si presenta al Gran Premio dell'Emilia-Romagna forte della netta crescita che si è vista la scorsa settimana a Portimao. Charles Leclerc, arrivato quarto in Portogallo, non vede l'ora di correre su questa pista: "Non hai margini di errore". Il pilota monegasco aggiunge: "Mi piace molto questo calendario". Vettel è d'accordo: "Felice di essere qui". Imola riaccoglie la F1 nel ricordo di Senna e Ferrari

























































































































































































































Il Circus della Formula 1 torna sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, luogo dove si è fatta la storia del Motorsport. Un tredicesimo appuntamento stagionale particolare per via dell’organizzazione del weekend, stante la difficoltà negli spostamenti legate all’emergenza Coronavirus: un solo turno di prove libere domani, a precedere le qualifiche. Poi domenica la gara. La Ferrari si prepara alla prima edizione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna per confermare le buonissime impressioni viste a Portimao: il quarto posto di Charles Leclerc in Portogallo è stata una specie di boccata d’ossigeno e le motivazioni del monegasco per questo round sono molte. “Adoro questa pista, non hai margine di errore”, ha detto Leclerc nella consueta conferenza stampa. “È emozionante per noi piloti. Mi piace molto questo calendario, anche se stilato per un’annata speciale. Ci sono piste entusiasmanti come Mugello, Portimao e ora Imola. Sono tracciati diversi da quelli a cui siamo abituati. Qui a Imola ho guidato nelle categorie inferiori e non vedo l’ora di tornarci”.

Ora bisognerà vedere come sarà il livello della Rossa, “perché c’è tanto equilibrio e da una gara all’altra possono cambiare tante posizioni. Dobbiamo prendere un Gran Premio alla volta, sperando di ottenere risultati positivi come a Portimao”. A chi gli chiede come sarà la stagione 2021 con un calendario provvisorio di 23 gare, Leclerc spiega: “Da pilota io amo guidare, anche se ci sarà uno sforzo notevole per tutte le persone che lavorano nel team al nostro seguito; dovremo trovare il giusto equilibrio”.

“Nel 2006 facevo parte del team Bmw, ma non guidai a Imola”, ricorda Sebastian Vettel. “Il nuovo layout della pista tutto in saliscendi è molto bello, sono felice di essere qui”. Su questa difficile stagione il pilota tedesco quattro volte campione del mondo puntualizza. “Nella mia carriera ho sempre cercato di ricavare il meglio dalla monoposto e ora sto cercando di trovare la via giusta nel rapporto con gli ingegneri, specialmente sul piano dell’handling. In questo momento, però, non sono in grado di rendere quanto Charles. L’unico modo è continuare a lavorare su me stesso e sulla vettura”.