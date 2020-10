Tra sussurri e grida, il mercato piloti della F.1 si prepara ad emettere gli ultimi verdetti

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Tra poco meno di un mese in Bahrein inizierà l'assalto di Mick Schumacher al titolo della Formula 2, che si decide nel doppio appuntamento dell'ultimo weekend di novembre e del primo di dicembre in Bahrein. Dove con ogni probabilità il figlio di Michael arriverà già sicuro di un posto fisso tra i protagonisti del prossimo Mondiale di Formula 1. O meglio: tra i più attesi.

La conferma di Kimi Raikkonen e di Antonio Giovinazzi anche nel 2021 coppia titolare dell'Alfa Romeo era scontata da diversi giorni ma può contribuire a sbloccare il mercato piloti, quanto quella di Pierre Gasly all'Alpha Tauri. Il secondo team Red Bull resterà ad Imola (la pista di casa per la squadra nata sulle ceneri della Minardi) anche dopo il GP dell'Emilia Romagna e sfrutterà i risultati della gara per valutare al meglio il test al quale - mercoledì 4 novembre - verrà sottoposto il giapponese Yukio Tsunoda, primo candidato ad occupare l'anno prossimo il garage a fianco a quello occupato dal vincitore dell'ultimo GP d'Italia.

Attualmente terzo nella classifica della F.2 (147 punti) alle spalle di Schumacher Jr. (191) e di Callum Ilott, il giapponese ha ottime chances di strappare un contratto da titolare, pari quasi a quelle del tedesco e di molto superiori a quelle del britannico (membro della Ferrari Driver Academy al pari di Mick) ma destinato a rimanere un altro anno nella categoria cadetta.

Fuori dalla portata del pilota di Cambridge sono infatti sia il posto a fianco di Max Verstappen alla Red Bull, sia quello nel team Haas. Callum ha fatto parte in passato del programma giovani Red Bull ma non è nella shortlist dei candidati a prendere il posto di Alexander Albon che ha cinque GP a disposizione per cambiare il proprio destino... e poche possibilità di riuscirci. Porte praticamente chiuse per Ilott anche alla Haas, team per il quale il britannico dovrebbe comunque disputare un turno di prove libere in uno degli ultimi GP del Mondiale in corso. A fare compagnia a Schumacher nel team americano dovrebbe essere il russo Nikita Mazepin, attualmente sesto nella generale della Formula 2, dietro anche a Christian Lundgaard e Robert Shwartzman ma... forte di un sostegno economico familiare inarrivabile per i suoi avversari nella corsa ad un posto al sole.

In un mercato piloti che concede molto spazio a giovani promesse variamente accattivanti (per ragioni di blasone, di nazionalità e di... portafoglio), lottano per rimanere nel Mondiale o per farvi ritorno più o meno stabilmente anche un paio di piloti di grande esperienza e affidabilità: Sergio Perez (appiedato da Racing Point per fare spazio a Sebstioan Vettel) e Nico Hulkenberg, quest'anno tappabuchi di lusso alla Racing Point stessa, nella quale ha sostituito lo stesso Perez (nella doubleheader di Siversrtone di aagosto) e poi Lance Stroll al Nuerburgring, quando entrambi i titolari sono stati costretti a fermarsi per la positività al Covid. Sia il messicano che il tedesco sono candidati appetibili per approdare alla Red Bull al posto di Albon oppure (con possibilità molto più ridotte) alla Haas. In ogni caso, molto più alte sono le chances di aggiudicarsi un posto fisso sulla griglia 2021 da parte del messicano che ha alle spalle il sostegno (anche economico) di un'intera nazione ed è oltrettutto sesto nel Mondiale in corso, appena un punto alle spalle del ferrarista Leclerc (75 a 74) che anzi lo ha superato solo grazie al quarto posto di Portimao.

La Williams intanto (squadra alla quale lo stesso Perez sembrava interessato) ha per bocca del proprio Deputy Team Pincipal Simon Roberts confermato per l'anno prossimo l'attuale formazione, composta da George Russell e Nicholas Latifi. Allontanando così il rischio di un appiedamento per lo stesso Russell, originario di King's Lynn (come l'ex pilota di Tyrrell, Brabham e Ligier - fra le altre - Martin Brundle), fin qui autore di un buon campionato, nonostante il mezzo a sua disposizione.