F1 Las Vegas, Tsunoda trattenuto alla dogana: "Forse non sembravo un pilota, ero in pigiama..."

Disavventura per Yuki Tsunoda alla vigilia del weekend del GP di Las Vegas di F1: il giapponese è stato infatti trattenuto per diverse ore dagli ufficiali dell'immigrazione al momento del suo ingresso negli Stati Uniti, nonostante avesse tutte le carte in regola. Il pilota RB era arrivato insieme al suo fisioterapista e non con il resto del team, forse anche per questo è stato oggetto di controlli più approfonditi.