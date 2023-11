F1 a Las Vegas: prove libere 1 interrotte per colpa di un tombino

La prima sessione delle prove libere del GP di Las Vegas di Formula 1 è stata annullata dopo dieci minuti a causa di un tombino saltato che ha anche danneggiato la Ferrari SF-23 di Carlos Sainz. Lo spagnolo si è fermato ("Non penso nemmeno prenderà parte alla FP2" ha detto il team principal Vasseur), sono state esposte le bandiere rosse e poco dopo i commissari hanno deciso di chiudere anzitempo la sessione per sistemare il tombino incriminato e tutto il resto del tracciato. Danni anche per l’Alpine di Ocon (telaio sostituito). Le libere 2, inizialmente previste per le 9 italiane, sono state posticipate di due ore (avvio alle 11 italiane, le 2 di notte a Las Vegas) per permettere ai commissari di controllare tutti i tombini della pista e "sigillare" quelli pericolosi.