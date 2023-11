F1 Las Vegas, Leclerc: "Speriamo di poter vincere". Sainz: "Dispiaciuto, dovrò rimontare"

GP LAS VEGAS

Da un lato il sorriso a metà del monegasco, dall'altro il volto dispiaciuto dello spagnolo che cede la prima fila a Verstappen

F1, qualifiche sorprendenti a Las Vegas



























































































© Getty Images 1 di 47 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ferrari può sorridere nel penultimo appuntamento stagionale della F1 a Las Vegas, con una pole sorprendente di Charles Leclerc che si prende la scena in qualifica a bordo della SF-23. Una pole sontuosa del monegasco che però, nonostante l'ottimo risultato, non è del tutto soddisfatto: "Sono contento ovviamente, per la prima volta qui a Las Vegas partire dalla pole è grandioso. Ma sono dispiaciuto per i giri che ho fatto nel Q3, sono però stati sufficienti".

"Era necessario per noi, ora cerchiamo di mettere tutto insieme per la gara e ci dobbiamo concentrare perché di solito lì ci mancano prestazioni" ha aggiunto Leclerc. Il poleman ha poi sottolineato: "Spero di poter vincere qui. Il mio miglior giro è stato nel Q2, nel Q3 potevo fare meglio. Sono venuto qui in passato per delle feste, venire qui oggi è diverso. Speriamo di aver lavorato abbastanza per vincere, poi si festeggerà. Spero che questo evento possa essere vincente per noi".

SAINZ: "DISPIACIUTO, ORA RIMONTA"

Secondo posto in pista, 12° però dopo la penalità. Carlos Sainz può far festa solo a metà, con la delusione visibile nei suoi occhi e chiara nelle parole: "Un lavoro eccezionale di tutto il team, abbiamo dominato le qualifiche dopo una giornata difficile come quella di ieri. Abbiamo rimesso insieme la macchina e monopolizzato la prima fila. Certo, mi sarebbe piaciuto essere primo, ma alla fine sarei partito 11° anziché 12°. Abbiamo fatto il massimo che potevamo oggi, sono un po' dispiaciuto per ieri e sono di pessimo umore, non posso mentire. Domani dipende dalla partenza e dal graining, da quanto sarà semplice superare. Sembra ci sia il passo, spero di poter lottare per la vittoria ma dovrò fare una gara di rimonta. Sarà complicato". Sulla penalizzazione: "Sono deluso per la situazione in questo sport, dalla Fia e dalle squadre. Non siamo capaci come sport di reagire in maniera sportiva a fatti come quelli accaduti ieri". Vedi anche Formula 1 F1 Las Vegas: un super Leclerc conquista la pole, Sainz 12° dopo la penalità

VASSEUR: "POSSIAMO ESSERE OTTIMISTI"

Sorride il team principal Ferrari Frédéric Vasseur al termine delle qualifiche: "Nel complesso il risultato è positivo, fare doppietta alla prima di Las Vegas ed essere davanti in ogni sessione è una buona prestazione per domani. Peccato per Sainz, ma credo abbia dimostrato un passo forte e costante, possiamo essere ottimisti. Avrei preferito iniziare con 1° e 2°, non 1° e 12°, ma la situazione è questa e credo che la cosa più importante per il team sia restare concentrati sulla gara senza pensare alla penalità ingiusta. Sono concentrato su domani, la qualifica è un passo verso il risultato finale. Abbiamo fatto stint lunghi e costanti, dobbiamo concentrarci su noi perché sarà un GP caotico e con Safety, speriamo di fare un buon lavoro. Discuteremo della penalità lunedì, oggi mi concentro sull'aspetto sportivo.