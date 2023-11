F1 Las Vegas, Sainz: "Non capisco la penalità, si sarebbe dovuta fare un'eccezione". Leclerc: "Siamo competitivi"

GP LAS VEGAS

Il pilota spagnolo è critico con la direzione di gara per la penalità inflittagli per il cambio batteria

F1, a Las Vegas è una notte lunga

















































A Las Vegas il weekend di F1 della Ferrari non era di certo iniziato nel migliore dei modi, con la SF-23 di Carlos Sainz danneggiata dal tombino che si è rotto in pista nelle libere 1 durate appena 10'. Poi nelle libere 2 la "rivincita" della Rossa, col miglior tempo di Charles Leclerc seguito da Carlos Sainz. E proprio il madrileno al termine della sessione si è detto deluso per la penalità comminatagli dagli steward per il cambio della batteria: "Onestamente fatico a capire e credo che un'eccezione alla regola sarebbe stata da prendere in considerazione visto quanto era successo, ma dovremo comunque accettare questa situazione".

Analizzando la giornata Sainz ha poi aggiunto: "È stata una giornata movimentata per noi dopo il problema con il tombino nelle prove libere 1. La squadra però ha fatto un grande lavoro dal momento che ha dovuto ricostruire per intero la mia macchina prima della seconda sessione. Grazie a loro siamo riusciti a completare il programma e quindi un grande bravo a tutti i meccanici. Sembra che siamo competitivi questo weekend e quindi guardo con fiducia a domani. Ovviamente l'aspetto più negativo è la penalità di dieci posizioni che mi è stata inflitta in vista della gara dopo il problema con il tombino".

LECLERC: "SIAMO COMPETITIVI"

Primo tempo, come detto, per Charles Leclerc che può sorridere: "È stata una giornata molto differente dal solito. Con le prove libere 1 concluse dopo appena quattro giri, abbiamo dovuto fare più chilometri possibile nella seconda sessione, nella quale abbiamo avuto a disposizione 90 minuti potendo sfruttare quattro treni di gomme. Il turno è stato produttivo perché siamo riusciti a completare un buon numero di giri e mi sono divertito a guidare su questa pista. Per ora sembra che siamo abbastanza competitivi, ma il weekend è ancora lungo. Abbiamo tempi molto stretti per prepararci per domani, quindi lavoreremo sodo per mantenere questo stato di forma".