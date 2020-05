F1, la Renault apre al ritorno di Alonso

FORMULA 1

Fernando Alonso potrebbe tornare in F1 e la Renault sarebbe disposta a riabbracciarlo nel 2021 al posto di Daniel Ricciardo. Lo ha confermato il team manager della scuderia francese, Cyril Abiteboul "Ci sono diverse opzioni, Alonso è una di queste, ma ci sono diversi ottimi piloti che sono disponibili in ottica 2021", ha ammesso a RMC. Per Alonso, che aveva guidato la Renault lo scorso anno nei test in Bahrain, si tratterebbe di un rientro nel circus con la squadra con cui ha vinto il Mondiale nel 2005 e nel 2006 e corso in due periodi (dal 2003 al 2006 e dal 2008 al 2009 compresi) prima dell'esperienza in Ferrari.

Vedi anche Formula 1 Mercedes ribadisce: "Non lasciamo la F1 e Wolff resta" "Prenderemo il tempo necessario per riflettere - ha aggiunto Abiteboul pensando ai casi di Vettel, Sainz e Ricciardo stesso - perché è una decisione estremamente importante. Troviamo strana la politica della Ferrari e della McLaren che hanno già stabilito piani diversi per il futuro quando la stagione non è ancora cominciata. Non vogliamo seguire questo esempio".

Vedi anche Formula 1 Il doppio GP a Spielberg ha ricevuto la "luce verde" dal Governo austriaco