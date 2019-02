F1, la Mercedes alimenta i dubbi: sarà ancora argento?

06/02/2019

La Mercedes spiazza tutti su twitter con una foto teaser della nuova W10 di Hamilton e Bottas che sarà presentata il prossimo 13 febbraio a Silverstone. "L'argento è così in questa stagione...", il messaggio d'accompagnamento dell'immagine della nuova ala anteriore con una livrea particolarissima. Dei motivi tondi con i colori della Petronas, azzurro e verde acqua, su sfondo grigio scuro che hanno lasciato grandi dubbi tra tutti.



Sarà così la nuova livrea della monoposto per il prossimo Mondiale? Bisognerà aspettare una settimana esatta per scoprirlo.