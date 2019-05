F1, l'affondo di Vettel: "I tedeschi si lamentano sempre"

04/05/2019

In un'intervista a Der Spiegel, Sebastian Vettel si scaglia contro i suoi connazionali . "I tedeschi non sono mai soddisfatti e guardano sempre al lato negativo delle cose - ha spiegato il campione della Ferrari - Passiamo troppo tempo a lamentarci e ne dedichiamo troppo poco a complimentarci con chi fa bene". Elogi che il tedesco non risparmia a Hamilton : "E' di un altro livello rispetto agli piloti di F1, è una sensazione che senti reciproca".

"Cerco di fare al massimo il mio lavoro, ma anche l’altro può riuscirci davvero bene. Oggi sento che spesso è necessario fermarsi per ammirare ciò che è stato realizzato, e questo non vale solo per chi vince in Formula 1 - ha proseguito Vettel -. La velocità della nostra vita non lascia spazio alla riflessione e all'ammirazione, tutto viene dimenticato troppo rapidamente e già si pensa a scrivere la storia successiva".



Il 31enne pilota della Ferrari chiede maggior "sostegno e leggerezza" da parte dei suoi connazionali e gli invita ad avere una maggiora "serenità e lealtà".



Sul nuovo compagno Leclerc. "Penso che siamo una buona squadra, stiamo lavorando duramente per sviluppare la vettura insieme".