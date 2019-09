F1, John Elkann: "Vincere a Monza il più bel regalo per i nostri 90 anni"

FERRARI

John Elkann si congratula con il team dopo il trionfo di Charles Leclerc al Gran Premio d'Italia. "Vincere a Monza, a casa nostra davanti ai nostri tifosi, è un'emozione straordinaria - ha dichiarato il presidente della Ferrari -. E' il regalo più bello con cui possiamo festeggiare i nostri 90 anni. Bravissimo Charles, e complimenti a Mattia (Binotto, ndr) e a tutta la Scuderia per questa giornata indimenticabile". Monza in delirio, che spettacolo la marea rossa Getty Images

E' una giornata davvero speciale per il Cavallino Rampante e per i suoi tifosi, un raggio di sole in una stagione sottotono e parzialmente risollevata dal talento del baby-prodidio Leclerc. Anche l'ad della Rossa, Louis Camilleri, è il ritratto della felicità. "Questa vittoria a Monza ripaga delle delusioni della stagione. Abbiamo aspettato 9 anni ma per i 90 anni della Ferrari questa è la festa perfetta - ha dichiarato -. Nove è un numero fortunato. E' stato molto emozionante, ho vissuto con il cuore in gola ma sono molto felice per il team, per i fan e per l'Italia intera. Ma noi vogliamo molto di più di Spa e Monza".

