F1 Italia, a Monza pioggia di penalità come a Spa: 5 posizioni a Verstappen, Sainz dal fondo

Un altro weekend di penalità colpisce la Formula 1 e i piloti in pista. A Monza, dove andrà in scena il GP d'Italia, numerose saranno infatti le sanzioni comminate dalla FIA per cambio motore dei piloti, con colpi di scena pronti a rivoluzionare la griglia di partenza. Tra i penalizzati c'è Max Verstappen, leader del Mondiale, che sconterà 5 posizioni in griglia per il cambio del motore endotermico, stessa sorte per il compagno Perez che però nelle prossime ore potrebbe smarcare la quarta power unit partendo da dietro.