F1, i trofei di Imola all'asta per l'Emilia-Romagna

L'INIZIATIVA

Le coppe del podio, il ruotino Pirelli per la pole position e la bottiglia di Ferrari Trento per le celebrazioni serviranno a raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate

© f1 La F1 scende ancora in pista a supporto dalle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dalle alluvioni delle scorse settimane. I trofei del GP di Imola, che non si è disputato proprio a causa delle piogge, saranno infatti messi all'asta per raccogliere fondi: tra di essi il ruotino Pirelli della pole position, le coppe del podio e la bottiglia di Ferrari Trento, autografata da tutti i piloti, che sarebbe stata utilizzata per le celebrazioni.

IL COMUNICATO DELLA F1

"F1 Authentics - di proprietà di Memento Exclusives, lo specialista di cimeli sportivi con sede nel Regno Unito - sta collaborando con Formula 1, Pirelli, Ferrari Trento, Automobile Club d'Italia e Formula Imola per raccogliere fondi per l'Agenzia della Regione Emilia-Romagna per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile. Ciò a seguito anche della donazione di 1 milione di euro fatta al fondo dalla Formula 1 venerdì scorso. Il Gran Premio dell'Emilia Romagna 2023 doveva svolgersi nel fine settimana del 19-21 maggio, ma a causa dell'alluvione, che ha avuto un impatto devastante sulla comunità, la Formula 1 ha preso la decisione di non procedere con l'evento a Imola. La decisione è stata accolta con il sostegno di tutti, evitando di aggiungere ulteriore pressione ai servizi di emergenza e alle risorse a sostegno delle persone colpite dalle inondazioni nell'area. Ci sono una varietà di articoli esclusivi nell'asta F1 Authentics che sono stati donati, con tutti i proventi destinati ad aiutare le persone colpite nella regione Emilia-Romagna. Pirelli, Global Partner della F1, metterà all'asta il Pole Position Award ufficiale che sarebbe stato consegnato al poleman della gara di Imola. Esclusivamente per l'asta, il premio sarà firmato da tutti i piloti sulla griglia di F1 2023. Ferrari Trento, lo spumante ufficiale della F1, donerà una bottiglia ufficiale del podio della gara. La bottiglia sarebbe stata tradizionalmente firmata dai primi tre piloti, ma a sostegno dell'asta sarà firmata anche dall'intera griglia. Automobile Club d'Italia e Formula Imola doneranno i quattro trofei del podio che sarebbero stati assegnati alla gara di Imola. Ciò include i trofei del primo, secondo e terzo posto, nonché il trofeo che sarebbe stato assegnato al miglior costruttore. Tutti gli articoli saranno disponibili come aste individuali su F1 Authentics dal 27 maggio e dureranno fino al 6 giugno".

Vedi anche Formula 1 Imola, la Ferrari: "Cuore spezzato per la nostra terra, giusto cancellare il GP"