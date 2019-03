F1, Hamilton: "La Ferrari è avanti di mezzo secondo"

01/03/2019

"Per ora la Ferrari è davanti, il gap che ci separa è di circa mezzo secondo". Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ammette che la Rossa è davvero temibile. "Ma so di avere un team fantastico - ha proseguito il pilota della Mercedes dopo l'ultimo giorno di test a Barcellona - Essere i più veloci qui non ha molto senso, non si vince nulla. Vogliamo essere i più forti il sabato a Melbourne".

"Già l'anno scorso sono arrivati con una macchina che funzionava bene, ma quest'anno hanno fatto ancora meglio - ha aggiunto Hamilton - Va bene, non ci importa la sfida, significa solo che dobbiamo lavorare di più. Non sono preoccupato o deluso o altro. Abbiamo una montagna da scalare ma sappiamo come farlo. Sulle diverse novità regolamentari sulle monoposto, il campione inglese ha concluso: "Melbourne sarà la prima gara, poi ce ne saranno altre quattro prima di capire davvero dove siamo". "Non sarà una sfida tra noi e la Ferrari - ha detto ancora il campione del mondo - Leclerc ha scommesso sulla Rossa? Io non amo scommettere, ma se dovessi farlo punterei solo su me stesso".