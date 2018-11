F1, Hamilton il tradizionalista: "Vietnam? Preferisco gare con storia"

14/11/2018

Non piace a Lewis Hamilton l'espansione del GP in paesi emergenti come il Vietnam. "Non so quanto sia importante andare in nuovi paesi in quanto tali - ha detto il cinque volte campione del mondo alla Bbc -. Se avessi il GP di Silverstone e uno a Londra, sarebbe davvero bello. Abbiamo un sacco di storia delle corse in Inghilterra, Germania, Italia e ora anche negli Stati Uniti, ma in questi posti hai un solo evento all'anno: se dipendesse da me, cercherei di fare più eventi in quei paesi".



Hamilton parla anche dei GP già disputati nei paesi cosiddetti emergenti "Sono già stato in Vietnam ed è bellissimo - prosegue Lewis -; sono stato in India ed è stato strano perché è un posto molto povero e abbiamo fatto questo GP nel mezzo del nulla: mi sono sentito molto in conflitto; abbiamo anche avuto un GP in Turchia e quasi nessuno è arrivato: pista fantastica, ma pubblico scarso. Se hai il GP di Germania e ne hai uno a Berlino, penso che il collegamento con le città dove ci sono molte persone sia probabilmente una buona cosa, ma non lo sia necessariamente andare in paesi dove non sanno così tanto sulla F1".