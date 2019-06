F1, Hamilton: "Ho fatto uno dei miei migliori giri"

22/06/2019

"Il primo giro è stato fantastico, ho trovato subito il tempo, poi sono uscito per il secondo tentativo ed è andata anche meglio. E' bello, è una sensazione che non invecchia mai. Non è semplice, è sempre una sfida. Ci sono state alcune folate lungo la pista. Forse ho esagerato un po' nell'ultima curva e il vento mi ha portato indietro, ad ogni modo sono molto contento. Abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo di sfruttare al meglio la macchina in questo circuito, tutta la squadra mi ha permesso di esprimermi. La gara? Sarà una battaglia ravvicinata", ha aggiunto.



Sembrava che Valtteri Bottas potesse stargli davanti e invece, ancora una volta, il finlandese si è dovuto inchinare al caposquadra. "Siamo stati molto veloci per tutto il weekend, è stata una questione di dettagli, di centesimi di secondo. Il vento è cambiato completamente in alcune curve, non sono riuscito a interpretarlo bene. Lewis ha lavorato meglio di me. Il pacchetto questo weekend è stato molto forte, speriamo di trovare la stessa situazione domani. Penso di poter fare qualcosa in curva 1, c'è una bella strada in partenza. Lo scatto al via sarà uno dei punti fondamentali, dovrò concentrarmi su quello".