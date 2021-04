F1, Hamilton: "Giro perfetto, ma c'è margine da recuperare"

I PROTAGONISTI

Verstappen: "Asfalto super scivoloso, c'è del lavoro da fare"

Dopo la mezza delusione di Imola, Lewis Hamilton è ripartito davanti a tutti nella prima giornata di prove del GP del Portogallo. "Credo ci sia un pochino più di grip dell'anno scorso, ma c'è tanto vento e abbiamo faticato molto a tenere la macchina in pista. Credo che per tutti sia stato lo stesso. Non so come sia stato quello di Verstappen, ma il mio giro non è stato perfetto. C'è parecchio margine da recuperare, ma anche per loro", le parole dell'inglese della Mercedes. A Portimao riprende il duello Hamilton-Verstappen





































































































































































Vedi anche Formula 1 Libere 2 Portimao: Hamilton e Verstappen in bagarre. Ferrari quarta con Sainz, Alonso quinto con l'Alpine! Soddisfatto a metà Max Verstappen, che ha avuto problemi di aderenza. "E' stato molto complicato per via dell'asfalto, è super scivoloso. Lo so che è lo stesso per tutti, ma non è piacevole guidare così. La macchina ha dato sicuramente delle buone sensazioni, c'è del lavoro da fare domani, ma nel complesso è andata bene", ha spiegato l'olandese della Red Bull.