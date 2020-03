F1, Hamilton e Ferrari in coro: "Giusto cancellare il GP d'Australia"

LE REAZIONI

Tutto il mondo della Formula 1 si è trovato d'accordo sulla decisione di cancellare il GP d'Australia e rimandare il debutto della stagione a data da destinarsi, visto che adesso anche le prossime gare in Bahrain e in Vietnam sono a forte rischio. Il più critico di tutti alla vigilia del weekend di Melbourne era stato Lewis Hamilton. "Purtroppo è questa la decisione giusta. Nessuno vuole questo, tutti volevamo tornare in macchina per gareggiare ma dobbiamo essere realistici e dobbiamo mettere la salute e la sicurezza al primo piano", ha spiegato il campione del mondo.















































Il paddock smobilita dopo la cancellazione del GP d'Australia.





















































LECLERC: "LA SALUTE E' LA PRIORITA'"

Anche Charles Leclerc è dispiaciuto di non poter correre, ma adesso la priorità è un'altra. "Dovremo aspettare ancora un po' per tornare in macchina. Non vedevo davvero l'ora di tornare al volante, ma questa è la decisione migliore, la salute di tutti è la priorità. State al sicuro tutti", il pensiero del ferrarista.

LA FERRARI: "SICUREZZA DAVANTI A TUTTO"

Anche la Ferrari ha espresso il suo totale sostegno alla decisione.. "La sicurezza di ogni membro della squadra rappresenta la priorità assoluta, soprattutto in questa fase di continua e rapida evoluzione della pandemia di Covid-19. La Scuderia esprime il suo profondo dispiacere per il pubblico dell'Albert Park che si preparava ad accogliere con il consueto entusiasmo la Fornula 1 e per i tifosi che avrebbero seguito il Gran Premio in tutto il mondo", ha spiegato in una nota.

VERSTAPPEN: "DELUSO MA DECISIONE GIUSTA"

"Non vedevamo l'ora che iniziasse la stagione . Ovviamente sono deluso, ma capiamo tutti che alla fine questa è stata la decisione giusta. Mi dispiace per tutti i fan e tutti i soggetti coinvolti. State al sicuro". Così su Instagram il pilota della Red Bull, Max Verstappen, commenta l'annullamento del Go di Melbourne.

LA FIA: "SICUREZZA E COMPETIZIONE EQUA SONO PRIORITARIE"

"Tutte le parti hanno preso in considerazione gli enormi sforzi dell'AGPC, del Motorsport Australia, dello staff e dei volontari per organizzare la gara di apertura del campionato del mondo di F1 a Melbourne, concludendo tuttavia che la sicurezza di tutti i membri della famiglia di Formula 1 e della comunità, nonché l'equità della competizione hanno la priorità". Lo sottolinea la Fia nell'annunciare nella notte la decisione sull'annullamento del GP di Australia. "La FIA e la Formula 1, con il pieno supporto dell'Australian Grand Prix Corporation (AGPC), hanno quindi deciso di annullare tutte le attivita' di Formula 1 per il Gran Premio d'Australia. Apprezziamo che questa sia una notizia molto deludente per le migliaia di fan che devono partecipare alla gara e tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo e un ulteriore annuncio verrà comunicato a tempo debito", si legge nella nota ufficiale.

