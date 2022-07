F1 Gran Bretagna: Sainz si prende la FP2 e detta il passo gara davanti alle Mecedes

f1 gran bretagna

Ottima prestazione del pilota spagnolo che sorprende anche nel passo gara con la sua F1-75

È Carlos Sainz a conquistare il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. A Silverstone lo spagnolo chiude la FP2 in 1:28.942 precedendo di un decimo la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Norris. Quarto tempo per Max Verstappen, con l'altra Ferrari di Charles Leclerc che si piazza alle spalle della Red Bull con quattro decimi di distacco dal compagno di box che ha stupito anche nella simulazione del passo gara.

























































Dopo una prima sessione interlocutoria a ora di pranzo, è con la seconda finestra di prove che arrivano importanti spunti in vista del weekend di gara del GP di Gran Bretagna. A prendersi la scena nel pomeriggio inglese è la Ferrari, che con Carlos Sainz conquista il miglior crono della giornata e sorprende con la simulazione passo gara che al momento mette la sua F1-75 davanti a tutti. In pista il giro più veloce dello spagnolo è in 1:28.942 davanti a Hamilton (+0.163) e Lando Norris (+0.176), sul passo gara è invece un 33.2 che lascia trasparire ottimismo con un decimo di vantaggio sulla Mercedes di Russell e di Hamilton.

Charles Leclerc, che ha chiuso col quinto tempo alle spalle di Max Verstappen, ha girato con quattro decimi di distacco da Sainz e con un buon long run. In top 10 anche Alonso, Perez, Russell, Ricciardo e Stroll. Valtteri Bottas, che al mattino aveva chiuso col miglior tempo sfruttando le poche condizioni ottimali della pista, non va oltre l'11° tempo, mentre faticano e non poco le Alpha Tauri che chiudono col 16° e 18° tempo di Tsunoda e Gasly.

Indietro anche le Haas, con Magnussen e Schumacher col 17° e 19° tempo della sessione, ma con una FP3 del sabato che può dare a tanti le risposte alle domande cercate in vista di una sessione di qualifica che si prospetta essere ricca di emozioni e senza esclusione di colpi.