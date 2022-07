F1 Gran Bretagna: Bottas davanti a tutti in una FP1 frenata dalla pioggia

f1 gran bretagna

Il finlandese chiude davanti all'ex compagno Hamilton, ma l'azione in pista è stata davvero limitata

Il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna è di Valtteri Bottas. Il pilota Alfa Romeo, che ha girato in 1:42.249, chiude la sessione davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Ferrari di Carlos Sainz, poi l'altra F1-75 di Leclerc. La prima finestra di prove del venerdì ha visto le monoposto ferme per molto tempo ai box a causa della pioggia e poi, nei secondi finali, è arrivata la bandiera rossa per l'incidente accorso a Stroll. © afp

Di azione in pista ce n'è stata davvero poca e quando sembrava poterci essere spazio, seppur per qualche secondo finale, è arrivata la bandiera rossa. La prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna a Silverstone va in archivio con l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas che piazza il guizzo in un momento favorevole della pista per registrare il crono di 1:42.249 davanti alla Mercedes di Hamilton e alla Ferrari di Sainz. Lo spagnolo, avanti per buona parte della FP1 mentre tutte le monoposto erano posteggiate ai box a causa della pioggia, ha un ritardo complessivo di sette decimi in una sessione interlocutoria che ha visto il solo Hamilton raggiungere il "record" di 10 giri.

Solo in 10 hanno registrato un tempo, mentre la restante metà dei piloti ha preferito restare a guardare per evitare problemi. Dietro a Sainz, infatti, si piazzano Leclerc, Schumacher, Zhou, Magnussen, Stroll (finito sulla ghiaia a pochi secondi dal termine della sessione), Tsunoda e Vettel.

Non c'è stato invece tempo e modo per girare e registrare un tempo per le Red Bull di Perez e Verstappen, usciti in pista per pochi giri sempre abortiti per condizioni non favorevoli, così come per George Russell, che nei suoi due giri ha preferito alzare il piede e rientrare ai box per salvaguardare la Mercedes in vista della seconda sessione di prove.