GP Monaco, Leclerc: "Abbiamo rischiato aspettando la Safety". Sainz: "Commesso errore"

QUI FERRARI

Delusione e amarezza nelle parole dei due piloti Ferrari che hanno chiuso distanti dal podio

F1, le immagini del GP di Monte Carlo

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc e Carlos Sainz sono delusi per il risultato del GP di Monaco per la Ferrari, con un sesto e un ottavo posto che non soddisfa i due piloti della Rossa. Un Leclerc che nel post gara ha cercato di spiegare così quanto successo: "Abbiamo fatto fatica con le hard, prima andavano bene e stavo salvando le gomme dietro. Abbiamo fatto fatica e c'è tanto lavoro da fare per la gestione gomma. È un nostro punto debole".

"Sapevamo dei rischi con la pioggia, ora che è finita possiamo dire che bisognava andare prima. Ma quando ci sono tante con le slick paga più aspettare la safety. Non è mai arrivata, abbiamo perso posizione ed è stata una scelta" le parole del monegasco.

SAINZ: "SBAGLIATO STARE FUORI" - Più critico Carlos Sainz, che ha chiuso ottavo, che ha ammesso i propri errori: "Ci abbiamo provato e non siamo riusciti, ho provato a stare in più fuori ed è stato un errore. Ho sbaglio a stare fuori, impareremo da queste situazioni e diventeremo più forti. È stata una lotteria oggi, è stata una gara difficile".

VASSEUR: "ABBIAMO PRESO DEI RISCHI" - Frederic Vasseur, team principal Ferrari, ai microfoni di Sky ha invece analizzato così la gara: "È difficile avere un quadro chiaro perché non ho parlato con i piloti. È stata caotica, il primo stint è andato bene perché Sainz ha cercato di spingere su Ocon ed è rimasto bloccato, Alonso e Verstappen sono andati via e lui è rimasto dietro. Con la pioggia abbiamo corso un rischio, eravamo 5° e 6° e potevamo essere terzi o settimi. Le condizioni sono state difficili da gestire, non possiamo dare la colpa ai piloti perché in tanti hanno commesso errori. Barcellona? Torniamo in una pista "normale", dobbiamo ripetere il passo visto in qualifica. Porteremo degli aggiornamenti che speriamo possano aiutarci"