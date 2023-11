UFFICIALE

Annunciata l'estensione del contratto per altri cinque anni. Domenicali: "Atmosfera meravigliosa"

La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di San Paolo rimarrà nel calendario del Mondiale fino al 2030 compreso, dopo un'estensione del contratto di cinque anni. Il circuito di Interlagos, ufficialmente conosciuto come Autodromo Jose Carlos Pace in onore del vincitore della gara del 1975, è presente nel programma del circus da oltre 50 anni ed è uno dei circuiti più iconici del mondo. Caratterizzato da 15 curve su 4,3 km, il design del circuito originariamente si ispirava ai circuiti del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Francia, ma da allora parti del tracciato, comprese le famose "esse" di Senna, sono state replicate in altri luoghi. La prossima stagione, il GP brasiliano si svolgerà dal 1 al 3 novembre.

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, non ha nascosto la sua soddisfazione: "Sono lieto di annunciare che resteremo a Interlagos fino al 2030 e non vedo l'ora di vivere ancora per molti anni la meravigliosa atmosfera portata dai tifosi brasiliani". "Il Brasile ha una ricca tradizione sportiva e questo circuito iconico è uno dei preferiti di piloti e fan di tutto il mondo. Incarna tutto ciò che c'è di bello nelle corse e non vediamo l'ora di vedere come si svilupperà negli anni fino a creare un esperienza ancora migliore", ha aggiunto l'ex team principal della Ferrari.