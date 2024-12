F1: GP d'Olanda in calendario fino al 2026 poi sarà addio

La Formula 1 e il promotore del Gran Premio d'Olanda hanno annunciato un prolungamento del contratto di un anno che vedrà Il circuito di Zandvoort nel calendario della Formula 1 per tutta la stagione 2026 ma poi sarà addio. "Gli ultimi anni sono stati un viaggio incredibile per tutti coloro che sono coinvolti nel Gran Premio d'Olanda - annuncia il comunicato ufficiale - dopo lunga pausa dalle corse nei Paesi Bassi. L'evento è diventato noto e apprezzato, con tifosi e visitatori internazionali si riuniscono per assistere alle emozioni della Formula 1, della Formula 2, della Formula 3, della F1 Academy e altro ancora". "Siamo un’azienda privata e gestita in proprio e dobbiamo bilanciare le opportunità offerte dalle prospettive di continuare a ospitare l’evento con altri rischi e responsabilità - le parole di Robert van Overdijk, il direttore del GP d’Olanda. Abbiamo deciso di chiudere in bellezza con altri due incredibili Gran Premi d’Olanda nel 2025 e nel 2026. Voglio ringraziare Stefano Domenicali e tutto il team della Formula 1".