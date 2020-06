Ferrari, parla Binotto: "Sainz presto campione del mondo"

FERRARI

Carlos Sainz "presto potrà diventare campione del mondo". Così il team principal della Ferrari Mattia Binotto in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. Il numero uno della rossa dice di Sainz, che dall'anno prossimo sarà compagno di squadra di Charles Leclerc nella scuderia di Maranello, che "è un giovane pilota e siamo una squadra giovane che sta pianificando un lungo ciclo, il che è importante. È un gran lavoratore, intelligente e veloce e soprattutto capisce qual è lo spirito della Ferrari". Leclerc e la Ferrari SF90 Stradale divi a Monaco



















Il pilota del Cavallino e la supercar di Maranello protagonisti di un cortometraggio

























Ultime gallery Vedi tutte

"Saremmo felici -aggiunge Binotto- se gareggiasse ai massimi livelli, come Charles, e aiutasse la Ferrari a raggiungere l'obiettivo globale che è il titolo dei costruttori. Penso che il primo anno sarà più complicato perché deve prima capire la macchina e la squadra, ecco perché non abbiamo firmato un contratto di un anno con lui, ma sono sicuro che è molto veloce, potrà diventare campione del mondo".

Binotto spiega anche che "abbiamo investito molto in Leclerc negli ultimi anni, attraverso F3, F2 e ora in F1, dove il processo continua e speriamo che quest'anno sia ancora più forte del passato e ancora di più in futuro. Charles è un pilota su cui la Ferrari può contare per il futuro, può diventare il pilota più forte nella storia della Formula 1".