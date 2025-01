Ferrari, svelato il nome della monoposto di Leclerc e Hamilton: si chiamerà "SF-25"

In casa Ferrari è tutto pronto per l'inizio del Mondiale 2025 di Formula 1. A cominciare dal nome della monoposto che Charles Leclerc e Lewis Hamilton porteranno in pista nella stagione ormai alle porte. Attraverso un post su X, la scuderia di Maranello ha annunciato che la vettura si chiamerà "SF-25". "New Year, new name", si legge nel testo che anticipa il nome in codice del nuovo bolide rosso che verrà presentato il 19 febbraio a Fiorano in vista dell'inizio del prossimo campionato che prenderà il via a Melbourne in Australia il 16 marzo.