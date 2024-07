F1 Belgio, Leclerc: "Bello partire davanti, ma aiutati dalla pioggia"

F1 BELGIO

Il monegasco della Ferrari: "Non me lo aspettavo, proverò a tenere il primo posto al via"

© Getty Images Charles Leclerc si gode un risultato inaspettato nelle qualifiche del GP del Belgio: "È bello, non me l'aspettavo questo weekend - le parole del monegasco della Ferrari -. Abbiamo fatto qualcosa aldilà delle nostra aspettative. Ora dobbiamo concentrarci su domani e vedremo cosa accadrà. Senza la pioggia probabilmente avremmo lottato per il quinto posto, il meteo ci ha aiutato e di certo non mi lamento. È bello tornare davanti in griglia, ora dobbiamo finalizzare tutto domani. La partenza? Sì qui non è semplice mantenere il primo posto, ma io ci proverò".

VASSEUR: "OGGI SCELTE PERFETTE, CHARLES NON HA BISOGNO DI INIEZIONI DI FIDUCIA"

Anche Fred Vasseur ha commentato il risultato delle qualifiche del GP del Belgio: "Oggi abbiamo fatto scelte che hanno funzionato alla perfezione - le parole del team principal della Ferrari -. La pole è un buon risultato per il team e per Charles, ma domani sarà una gara diversa, sull'asciutto e con tante opportunità di sorpasso, per cui dovremo stare concentrati. Abbiamo tenuto due set di hard per la gara: c’è rischio graining per l’asfalto nuovo. Se il risultato può dare un boost di fiducia a Leclerc? Charles non ha bisogno di un iniezioni di fiducia, sono meravigliato che qualcuno lo pensasse".

SAINZ: "PESSIMO L'ULTIMO TENTATIVO"

Deluso Carlos Sainz, che ha chiuso con l'8° tempo e che partirà 7° dopo la penalità di Verstappen: "Un pessimo ultimo tentativo - le parole dello Spagnolo -. La verità è che sono stato veloce durante tutte le qualifiche con le intermedie e sul bagnato mi sentivo a mio agio con la macchina, ma per qualche motivo che devo ancora analizzare e capire l'ultimo treno di gomme è stato un disastro. Non so se è stato il grip o l'uscita dai box oppure semplicemente è stato un set di gomme che non mi davano lo stesso grip degli altri. Ma sì, non sono affatto contento perché dovremmo essere più avanti. Domani sarà tutta una questione di gestione gomme e graining, quindi asciutto con la McLaren e la Mercedes davanti, dovremo inseguirli e vedere se riusciamo a rimontare".