F1 Belgio, la Ferrari di Leclerc in pole position a Spa

F1 BELGIO

Qualifiche bagnate e dominate dalla Red Bull di Verstappen, che però sconterà 10 posizioni di penalità in griglia

F1, le immagini del sabato di qualifiche a Spa



















































Sarà Charles Leclerc a partire in pole position nel GP del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1 2024. Le qualifiche, su una pista di Spa tormentata dalla pioggia, sono state dominate dalla Red Bull di Max Verstappen, che ha ottenuto il miglior tempo in 1'53''159 con intermedia, ma che dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia a causa della sostituzione del motore endotermico sulla power unit della sua RB-20. Il campione in carica partirà 11°, ad approfittarne è stato il monegasco, che con un ultimo giro straordinario (+ 0''595) si è preso di forza la prima casella di partenza. Al suo fianco Sergio Perez con l'altra Red Bull, solo 7° in griglia Carlos Sainz con l'altra Rossa.

Il colpo del campione, nel momento decisivo. Charles ha tirato fuori una prestazione superlativa proprio quando la SF-24 sembrava destinata a un'altra partenza lontana dalle posizioni che contano, non è riuscito ad avvicinarsi alle performance mostruose di Verstappen, ma ha fatto quanto bastava per battere Perez (di 11 millesimi) e prendersi una pole potenzialmente decisiva per il grande appuntamento di domenica. Specialmente considerando che Max sarà costretto a una super rimonta per far fruttare la sua supremazia.

In seconda fila ci saranno la Mercedes di Hamilton (+ 0''676 da Verstappen) e la McLaren di Norris (+ 0''822). In terza partiranno invece i rispettivi compagni di team Piastri (+ 0''868) e Russell (+ 1''025). Solo quarta fila per Carlos Sainz, che con l'altra Ferrari non è riuscito ad andare oltre la settima posizione (+ 1''318) e che dovrà vedersela col connazionale Fernando Alonso, che ha portato la sua Aston Martin fino all'ottava.

Fuori in un Q2 tiratissimo la Williams di Albon (tagliato per appena 3 millesimi di ritardo su Perez), che salirà in quinta fila al fianco dell'Alpine di Ocon. Ruota a ruota con Verstappen in sesta ci sarà invece l'altra Alpine di Gasly (12° tempo), seugita dalla RB di Ricciardo (13° tempo), dalla Sauber di Bottas (14° tempo) e dall'Aston Martin di Stroll (15° tempo dopo il botto in FP3).

Fuori al Q1 le due Haas di Hulkenberg e Magnussen (16° e 17° tempo), la Williams di Sargeant (19° tempo), la Sauber di Zhou (20° tempo) e la RB di Tsunoda, che ha chiuso col 18° tempo ma partirà ultimo a causa delle 60 posizioni di penalità da scontare per la sostituzione della power unit.