F1, diluvio su Singapore: ritardato il via del GP

Dopo la MotoGP a Buriram , il maltempo ha colpito anche la Formula 1. Su Singapore, infatti, si è abbattuto un autentico nubifragio che ha reso la pista inagibile. Per questo è stato ritardato il via del GP, previsto per le ore 20 locali, le 14 in Italia, con la Ferrari di Charles Leclerc in pole position. Posticipata l'intera procedura di partenza in attesa di un miglioramento delle condizioni, alla fine la gara è partita alle nostre 15.05.