F1, c'è il calendario 2020: 22 GP con il debutto di Vietnam e il ritorno di Olanda

LA NUOVA STAGIONE

E' stato reso noto il calendario provvisorio per la stagione 2020 di F1, che prevede ben 22 GP, uno in più rispetto a quella in corso e primato assoluto per il "circus". Compare per la prima volta il Vietnam, c'è il ritorno dopo qualche decennio dell'Olanda, con Zandvoort, mentre verrà di nuovo a mancare lo storico appuntamento della Germania. La stagione comincerà il 15 marzo, come da tradizione, in Australia, e si concluderà il 29 novembre ad Abu Dhabi.

Nel calendario diramato, il GP d'Italia a Monza compare con un asterisco, a significare che per la prossima stagione non c'è ancora un contratto in essere, ma l'accordo per un prolungamento sta per essere chiuso. Il calendario definitivo sarà approvato dal Consiglio World Motor Sport della Fia il prossimo 4 ottobre.

IL CALENDARIO DEL 2020

15 marzo: Gp d'Australia (Melbourne)

22 marzo: Gp del Bahrain (Sakhir)

5 aprile: Gp del Vietnam (Hanoi)

19 aprile: Gp della Cina (Shanghai)

3 maggio: Gp d'Olanda (Zandvoort)

10 maggio: Gp di Spagna (Barcellona)

24 maggio: Gp di Monaco (Montecarlo)

7 giugno: Gp dell'Azerbaigian (Baku)

14 giugno: Gp del Canada (Montreal)

28 giugno: Gp di Francia (Le Castellet)

5 luglio: Gp d'Austria (Spielberg)

19 luglio: Gp di Gran Bretagna (Silverstone)

2 agosto: Gp d'Ungheria (Budapest)

30 agosto: Gp del Belgio (Spa)

6 settembre: Gp d'Italia.. (Monza)

20 settembre: Gp di Singapore (Singapore)

27 settembre: Gp di Russia (Sochi)

11 ottobre: Gp del Giappone (Suzuka)

25 ottobre: Gp degli Stati Uniti (Austin)

1 novembre: Gp del Messico (Città del Messico)

15 novembre: Gp del Brasile (San Paolo) 29 novembre: Gp di Abu Dhabi (Abu Dhabi).