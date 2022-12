F1, Bottas diventa un... tormentone musicale: due milioni di ascolti in 48 ore

FORMULA 1

Il rapper statunitense Arcangel ha intitolato un pezzo col nome del pilota finlandese, il secondo più ascoltato negli ultimi due giorni

© Getty Images Il Mondiale 2022 di Valtteri Bottas è stato piuttosto anonimo (10° posto finale con soli 49 punti), ma il pilota finlandese, due volte vice-campione del mondo con la Mercedes, ha un motivo per consolarsi. Il cantante statunitense con origini portoricane, Arcangel, ha inciso un pezzo dal titolo "Bottas", in poche ore diventato già un successo mondiale. In appena 48 ore, il brano ha ottenuto numeri impressionanti: seconda canzone più ascoltata e oltre 2,2 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Vedi anche Formula 1 F1 e Ferrari in lutto: addio a Patrick Tambay Arcangel ha realizzato la canzone "Bottas" in collaborazione con altri due artisti, Duki e Bizarrap. Nel brano non c'è alcun riferimento diretto alla Formula 1, ma si parla solamente di una "Formula Valtteri Bottas".

IL VIDEO BOTTAS