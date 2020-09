F1, Binotto: "Non ripeteremo Monza"

FERRARI

Dopo il doppio ritiro di Monza, sono arrivati i confronti tra Binotto e la dirigenza: "Abbiamo avuto i soliti confronti dopo Monza, non è crisi ma bisogna stare calmi e razionali - ha aggiunto -.Li abbiamo avuti come nelle altre gare, anche quelle andate abbastanza bene e ci siamo confrontati con il presidente e l'ad".

Infine una battuta sulle celebrazioni del 1000° GP della Ferrari: "Siamo sempre stati presenti, siamo i più titolati: celebriamo una storia e un mito, ci sarà sempre la Ferrari in F1, ci apparteniamo a vicenda. Questo team ha già avuto momenti di difficolta' in passato, ne verremo fuori come abbiamo sempre fatto e lo faremo insieme ai nostri tifosi".