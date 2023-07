F1 Belgio, Verstappen: "Sprint andata bene, in gara dovrò superare". Piastri: "Felice del podio"

GP BELGIO

Gara perfetta per l'olandese che conquista la seconda Sprint della stagione, soddisfazione per l'australiano al primo "podio" in F1

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen non sembra conoscere altro che il gradino più alto del podio e anche nella Sprint Race del GP del Belgio, ricca di insidie e tanta pioggia, non lascia niente ai suoi avversari. Seconda Sprint della stagione vinta dall'olandese, che al termine della mini-gara vinta davanti a Piastri e Gasly ha sottolineato: "Restare fuori non mi è dispiaciuto, eravamo veloci e si vedeva. Appena abbiamo messo le intermedie volavamo, è andata bene".

"Non rientrare subito è stata una scelta sicura per noi, perché potevo entrare prima e trovare altre macchine davanti o beccare una Safety. Cercavamo di ribilanciare i freni, tutto è stato sotto controllo nonostante qualche piccolo problema" ha spiegato. E sulla gara di domani ha invece ribadito: "Dovrò superare un po', curva 1 e 2 sono rischiose e insidiose, ma se resto fuori dai guai la macchina è buona".

PIASTRI: "SODDISFAZIONE STARE DAVANTI" - Secondo posto e primo "podio" in F1 per Oscar Piastri in McLaren: "Sono molto felice, abbiamo fatto del nostro meglio e rientrando ai box sono stati in testa per qualche giro. Le ho provate tutte, ma Max era troppo veloce. Comunque un secondo posto, bella soddisfazione e passo forte. Arriviamo da tre weekend speciali, ringrazio il team per l'auto che mi ha dato. Manca qualcosina per essere al top, ma stare davanti è qualcosa che non dimenticherò mai. La SC pensavo fosse a mio favore, ho provato a tenere Verstappen dietro per qualche giro e sono ripartito bene, ma era subito dietro. Portiamo a casa punti, il primo podio in una specie di gara. Spero di fare bene anche domani".

GASLY: "DEDICA A HUBERT" - A completare il podio della Sprint Race l'Alpine di Pierre Gasly: "Sensazione fantastica, sono felice di aver chiuso nelle prime tre posizioni in una gara che per me è come fosse di casa. Le condizioni erano difficili, sono molto contento perché siamo rientrati nel momento giusto e abbiamo gestito. Una dedica speciale a Hubert, sono felice per il team perché non è stato un avvio di stagione facile. Ho dato tutto, mi sono concentrato sulla guida e non è stato facile perché c'è stato un certo degrado delle gomme. Domani attaccheremo".