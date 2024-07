F1 Belgio: bandiere rosse, acquazzoni e poca azione nelle Libere 3

È stata pesantemente condizionata dal meteo la terza e ultima sessione di prove libere del GP del Belgio, 14° appuntamento del Mondiale F1 2024. Sulla pista di Spa si è abbattuto un vero e proprio nubifragio, che ha permesso ai piloti di girare solo per una decina di minuti. La sessione è stata interrotta dalle bandiere rosse prima per il botto dell'Aston Martin di Stroll, a muro all'uscita di Eau Rouge, poi per la troppa acqua in pista. È ripresa per un paio di minuti nel finale per permettere a qualche pilota di testare anche le full wet. Il miglior tempo, per quel poco che vale, è stato di Max Verstappen, che con le intermedie ha girato in 2'01''565. Alle sue spalle le McLaren di Piastri e Norris (2° e 4°) e le Alpine di Gasly e Ocon (3° e 5°). Per la Ferrari di Charles Leclerc 6° tempo a quasi quattro secondi e mezzo di distanza, nessun giro cronometrato per quella di Carlos Sainz.