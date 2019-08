F1 Belgio: pastticcio Hamilton, Ferrari padrone anche nelle Libere 3

di

DANIELE PEZZINI

Si è tinta di rosso anche la terza e ultima sessione di prove libere del GP del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di F1. Charles Leclerc è stato il pilota più veloce in 1'44''206, tempo buono per tenersi alle spalle l'altra Ferrari di Sebastian Vettel (+ 0''451) e la Mercedes di Valtteri Bottas (+ 0''497). Mattinata da dimenticare per Lewis Hamilton, finito pesantemente contro le barriere dopo circa 30 minuti di azione. Hamilton, che botto! twitter

twitter













twitter

twitter







Ultime gallery Vedi tutte

Dovrà resettare tutto e sperare in un lavoro impeccabile dei suoi meccanici il leader della classifica iridata, che ha disintegrato la parte anteriore sinistra della sua W10 dopo averla persa in uscita di curva 12, mentre stava tentando di migliorare un primo tempo tutt'altro che eccezionale. I danni non sono sembrati particolarmente gravi, ma l'impatto complicherà sicuramente il sabato del britannico.

Apparentemente in cassaforte, con tutti i condizionali del caso, la prima fila delle Ferrari: Leclerc è stato ancora il più pimpante della coppia rossa, replicando quasi in fotocopia il già ottimo crono del venerdì pomeriggio; Vettel ha pagato un errorino alla curva 1 nel suo giro migliore, ritrovandosi più vicino a Bottas che al compagno. Il primo e il terzo settore, comunque, continuano a essere terra di dominio Ferrari, quasi imprendibili sul giro secco.

In quarta piazza, a sorpresa, è salita la Renault di Daniel Ricciardo (+ 0''768, che però dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia), bravo a sfruttare un assetto particolarmente aggressivo e a tenersi alle spalle l'ex compagno di team Max Verstappen. La RB15 dell'olandese si è presa oltre un secondo (+ 1''106), mentre quella del neopromosso Albon ha chiuso con l'ultimo tempo, concentrandosi solo sul passo gara visto che dovrà partire da fondo gruppo, anche lui a causa delle penalità per sostituzione della power unit.

Ha confermato quanto di buono era emerso venerdì anche Sergio Perez, fresco di rinnovo fino al 2022 con la Racing Point: 6° tempo a + 1''315 davanti a Hamilton e alle due Alfa Romeo. In grande spolvero sia Raikkonen (8° a + 1''453), sia Giovinazzi (9° a + 1'45''688), che possono ambire entrambi al Q3. Decimo Gasly, tornato sulla Toro Rosso dopo la bocciatura della Red Bull.

LIBERE 3, I TEMPI

CALENDARIO E CLASSIFICHE