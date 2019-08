F1 Belgio, Hamilton: "Pole irraggiungibile, pensiamo alla gara"

C'è delusione nelle parole di Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP del Belgio, nel quale scatterà dalla terza casella. Sabato un po' convulso per il leader del Mondiale, che prima è andato a sbattere nelle Libere 3 e poi è stato protagonista di un quasi tamponamento nei confronti del compagno di team Bottas durante il giro di lancio, affrontato molto lentamente dai piloti che cercavano la scia: "La Q3 è stata terribile per me - ha ammesso il pilota Mercedes - I meccanici hanno lavorato alla grande e mi hanno permesso di partecipare regolarmente alle qualifiche dopo il mio incidente. Volevo ripagarli con una grande prestazione e la terza posizione non è male, ma la pole era davvero irraggiungibile. L'episodio con Valtteri? Era un pochino lento e cercavamo le giuste scie, ma la Ferrari è stata incredibile. Charles è stato eccezionale oggi, cercheremo di complicare loro la vita in gara".