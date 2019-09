F1 Belgio, Hamilton: "Charles se l'è meritata, oggi Ferrari troppo veloci"

Lewis Hamilton rende merito agli avversari al termine del GP del Belgio, che lo ha visto chiudere al 2° posto ma consolidare ulteriormente la già solidissima leadership del Mondiale: "Ho dato assolutamente tutto quello che avevo - ha detto il pilota Mercedes - La gara è stata molto difficile, le Ferrari erano troppo veloci in rettilineo, era davvero complicato prenderle. Forse con un paio di giri in più ce l’avrei fatta però. Congratulazioni a Charles, la meritava da tempo e sono contento per lui".

Di poche parole Valtteri Bottas, 3°, ma sempre più lontano dal compagno di team in classifica: "Il passo era migliore, come ci aspettavamo. Le Ferrari erano molto veloci in rettilineo, noi recuperavamo nel resto del circuito. La mia gara è stata abbastanza buona a livello di strategia e mi ha permesso di conquistare il podio. Poi ho dovuto preservare motore e cambio per le prossime gare".

Weekend da incubo per Max Verstappen, fuori dalla gara dopo appena tre curve in seguito a un contatto con Raikkonen: "È stata una pessima partenza da parte mia - ha ammesso l'olandese della Red Bull - Non sono riuscito a sprigionare tutta la potenza e mi sono ritrovato all'interno in curva 1. Kimi ha fatto la sua linea normale, non si aspettava probabilmente che io fossi lì e ci siamo toccati. Così si è chiusa lì la mia gara. Sono andato su verso Eau Rouge e la macchina è semplicemente andata dritta perché avevo una foratura".