Armando Izzo, durissimo sfogo sui social: "Lasciate stare mia moglie"

Aveva deciso di lasciarla per inseguire l’amore con Raffaella Fico, poi Titta Angellotti ha deciso di perdonare i suoi errori e concedergli una nuova opportunità e ora è Armando Izzo a scendere in campo per difenderla. Durissimo sfogo social del giocatore dell'Avellino, che con un lungo post su Instagram ha voluto mettere un punto definitivo alle polemiche perché stufo delle "offese e cattiverie gratuite" che hanno travolto la donna per averlo perdonato: "Criticate me, io ho le spalle larghe, sono abituato a incassare i colpi e ad affrontare le difficoltà. Ma non accetto che per colpire me si debba umiliare la madre dei miei figli. Lasciatela stare".