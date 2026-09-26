Armando Izzo, durissimo sfogo sui social: "Lasciate stare mia moglie"

Aveva deciso di lasciarla per inseguire l’amore con Raffaella Fico, poi Titta Angellotti ha deciso di perdonare i suoi errori e concedergli una nuova opportunità e ora è Armando Izzo a scendere in campo per difenderla. Durissimo sfogo social del giocatore dell'Avellino, che con un lungo post su Instagram ha voluto mettere un punto definitivo alle polemiche perché stufo delle "offese e cattiverie gratuite" che hanno travolto la donna per averlo perdonato: "Criticate me, io ho le spalle larghe, sono abituato a incassare i colpi e ad affrontare le difficoltà. Ma non accetto che per colpire me si debba umiliare la madre dei miei figli. Lasciatela stare".
Non una parola invece su Raffaella Fico, dalla quale aspettava un bambino e che, oltre al dolore di averlo perso, ha dovuto affrontare quello legato alla separazione. E nemmeno la ex di Balotelli ha voluto addentrarsi nei motivi della separazione. "Io ho sbagliato. Lei ha scelto di perdonare. Adesso lasciateci il diritto di essere felici", ha concluso Izzo.