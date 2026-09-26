F1, Hamilton dopo il Gp di Baku: "Dobbiamo capire perché siamo così lenti"

"Abbiamo bisogno di capire perché siamo stati così lenti oggi - l'analisi di Hamilton nel team radio -. Non avevamo né grip né anteriore. Complessivamente non è stato un grande fine settimana". L'ex Mercedes non si aspetta grossi miglioramenti nei prossimi appuntamenti in calendario: "Non abbiamo solo un problema, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione. Non so se le prossime gare in Malesia e Singapore potranno essere molto migliori per noi. Vedendo la potenza degli altri oggi, non sono certo che faremo un passo avanti rispetto a oggi".