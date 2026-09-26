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F1, Hamilton dopo il Gp di Baku: "Dobbiamo capire perché siamo così lenti"

Il pilota britannico è deluso, Leclerc parla chiaro: "Serve reagire, non c'è da aspettare"

26 Set 2026 - 15:55
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Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari. Le Rosse lasciano Baku con tanti dubbi e poche certezze guardando soprattutto l'andamento del Gp dell'Azerbaigian. Il monegasco, partito secondo, ha concluso al quarto posto la gara dopo aver sofferto tanto all'inizio. Si deve accontentare della sesta posizione invece Lewis, sopravanzato nel finale da Kimi Antonelli, partito nelle retrovie.

"Abbiamo bisogno di capire perché siamo stati così lenti oggi - l'analisi di Hamilton nel team radio -. Non avevamo né grip né anteriore. Complessivamente non è stato un grande fine settimana". L'ex Mercedes non si aspetta grossi miglioramenti nei prossimi appuntamenti in calendario: "Non abbiamo solo un problema, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione. Non so se le prossime gare in Malesia e Singapore potranno essere molto migliori per noi. Vedendo la potenza degli altri oggi, non sono certo che faremo un passo avanti rispetto a oggi".

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Chiara anche la posizione di Charles Leclerc: "Ci manca un po’ di passo al momento - ha detto il ferrarista -. E siamo un po’ troppo vulnerabili sui rettilinei". Poi ai microfoni dei colleghi si è espresso così: "Abbiamo fatto il possibile ma in rettilineo c'era poco da fare per difendersi. Anche sulle curve ormai gli altri stanno arrivando. C'è da lavorare senza aspettare, dobbiamo reagire".

VASSEUR: "VISSUTO UN WEEKEND DIFFICILE, ADESSO CI ASPETTANO GARE MIGLIORI"

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha analizzato così il rendimento della Ferrari a Baku: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma ci aspettavamo di meglio visto che nel giro secco non eravamo male - ha detto il dirigente francese a Sky Sport -. Forse si poteva lottare con la Red Bull e invece siamo stati sempre sulla difensiva. Abbiamo vissuto un weekend difficile, potevamo fare qualcosa di più. Certo abbiamo guadagnato punti sulla McLaren. Adesso ci aspettano delle gare in cui la macchina farà meglio".

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