F1 Bahrain: paura per Grosjean, la sua Haas esplode dopo l'impatto col muro

Incidente da brividi in avvio del GP del Bahrain. La Haas di Romain Grosjean, uscito fuori pista dopo un contatto con Daniil Kvyat, è andata ad impattare violentemente contro il guard rail ed è esplosa dopo essersi spezzata a metà. Tanta paura e bandiera rossa immediata con le monoposto che sono rientrate in pit lane, poi il sospiro di sollievo col francese che si è allontanato dal fuoco della sua auto seppur zoppicante. Per il pilota, secondo le prime informazioni, ustioni a mani e caviglie e sospette fratture alle costole.

