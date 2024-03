F1 Bahrain, Sainz: "Tenuto passo delle Red Bull, buon inizio". Leclerc: "Molto deluso"

gp bahrain

Lo spagnolo, terzo con la Ferrari nel primo GP dell'anno, sorride a metà: "Non è ancora abbastanza"

F1, in Bahrain è il solito Verstappen













































































© Getty Images 1 di 40 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Carlos Sainz può sorridere nel primo appuntamento stagionale della F1 in Bahrain, con la sua Ferrari che ha chiuso al terzo posto. Alle spalle delle Red Bull di Verstappen e Perez, lo spagnolo ha concluso positivamente il GP di Sakhir e si è detto soddisfatto della propria prestazione: "Mi sono sentito bene oggi, la partenza non è stata ottima ma poi ho gestito bene le gomme e sono riuscito a imporre il passo e superare tre macchine per prendere il podio".

"Ho tenuto il passo delle Red Bull e sono sorpreso, ma non è ancora abbastanza. Rispetto all'anno scorso è un buon inizio" ha spiegato. Il 55 della Rossa ha poi aggiunto: "In Arabia vedremo, ogni circuito sarà sempre una sorpresa. Mi aspetto McLaren e Red Bull molto competitive, ma anche noi siamo migliorati".

LECLERC: "SONO MOLTO DELUSO"

Gara calvario invece per Charles Leclerc, alle prese con problemi ai freni che non gli hanno permesso di guidare la SF-24 come voleva e di andare oltre il quarto posto: "In queste condizioni pensi di guidare male qualsiasi cosa fai, il freno faceva sempre qualcosa di diverso. Abbiamo riportato la macchina ai box, ma sono molto deluso perché mi sentivo ottimista. Il problema ci ha rallentato. Le soddisfazioni sono altre, sono molto deluso perché potevo portare a casa il secondo posto. Ho massimizzato quello che avevamo, ma non è il posto giusto".

VASSEUR: "NON POSSIAMO ESSERE SODDISFATTI"

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, parlando della prestazione di Sainz e Leclerc ha sottolineato: "Ci aspettavamo di meglio, ma considerando tutto è un buon risultato. Non ci aspettavamo il problema con i freni di Leclerc, Sainz ha rimontato e lottato con Perez. Sapevamo della differenza gomme e volevamo mettere pressione, ma non è stato abbastanza. Abbiamo chiuso a due secondi da Perez, va bene. Per Leclerc 20 giri difficili, ma ha fatto un buon lavoro portando a casa i punti del quarto posto in queste circostanze. Verstappen? È stato talmente avanti che ha spinto e risparmiato batteria, ma nei 57 giri ha fatto tanto. È andata meglio dello scorso anno, ma siamo a 4-5 decimi al giro dietro. Arabia? Sarà una gara completamente diversa, non c'è degrado e avremo le gomme soft per ripartire da zero. Siamo all'altezza delle aspettative in qualifica, in gara abbiamo recuperato anche se non possiamo essere soddisfatti. La partenza è comunque buona. Non siamo partiti bene rispetto alla Red Bull, ma meglio dello scorso anno. Se confermiamo il passo avanti sarà possibile lottare questa stagione. Oggi siamo stati davanti a Mercedes, settimana prossima si riparte da zero. Spero però che la nostra lotta sia con Red Bull".