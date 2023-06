F1, Verstappen: "Contento per la pole, ma il weekend è ancora lungo"

© Getty Images

Max Verstappen si gode l'ennesimo miglior tempo in qualifica, che gli consentirà di scattare davanti a tutti nel GP d'Austria in programma domenica: "È stato difficile soprattutto per i track limits, con queste curve ad alte velocità è complicatissimo gestirli per noi - le parole del due volte iridato della Red Bull -. Si è trattato sostanzialmente di sopravvivere, si doveva gestire e questo toglie un po' di gioia. Sono contento della pole, ma il weekend è ancora lungo".