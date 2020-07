F1: Aston Martin, trattativa con Vettel per il gran debutto

FORMULA 1

Due settimane per decidere il futuro e quello di Sebastian Vettel potrebbe essere ancora in F1 al volante di una Aston Martin. La casa inglese, che dall'anno prossimo darà la denominazione alla Racing Point, l'ha scelto per sognare un debutto in grande. Secondo la Bild la trattativa è in fase avanzata e tutto sarà più chiaro entro il 31 luglio perché nel contratto di Sergio Perez, che gli farebbe spazio, c'è una clasuola di separazione da esercitare entro fine mese. Confermatissimo invece Lance Stroll che è anche figlio del proprietario del team.

Difficile vedere Vettel in Mercedes o Red Bull e quindi ecco l'Aston Martin è la pista più concreta per vederlo ancora al volante. Intanto, sulla via dell'Ungheria, il 33enne tedesco ha dribblato le domande: "Il mio futuro continua ad essere aperto. Non è ancora stato deciso nulla. Anche a distanza di un anno, molto è ancora possibile. L'unica cosa certa: proverò tutto fino alla fine della stagione per far uscire la Ferrari dall'attuale crisi", le parole a Sport1,