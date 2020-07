F1, a Spielberg piove a dirotto: prove libere e qualifiche a rischio

F1

"I tempi segnati nella seconda sessione di prove libere potrebbero determinare la griglia di partenza della gara di domenica, se dovesse persistere la pioggia forte nel corso della giornata". Un tweet sibillino della Formula 1 non lascia presagire nulla di buono in vista delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, sul Red Bull Ring di Spielberg. Sul circuito austriaco, infatti, continua a piovere a dirotto e le terze prove libere sono state ritardate ad orario da destinarsi mentre le qualifiche delle 15 sono a forte rischio.

Michael Masi, race director del GP della Stiria, già dalla giornata di venerdì aveva ipotizzato dei possibili scenari per la giornata di sabato. "Nel peggiore dei casi saremo costretti a non disputare la terza sessione di libere e le qualifiche del pomeriggio, in questo caso per la pole varranno i tempi segnati nella seconda sessione avvenuta venerdì pomeriggio" le parole di Masi che poi ha spiegato altre due opzioni: " Nel caso in cui ci fosse spazio per disputare solo le libere 3 faranno testo i tempi finali della sessione. Ma abbiamo dato un'occhiata al meteo, le qualifiche potrebbero aver luogo anche domenica mattina".

Nel frattempo, a causa delle difficili condizioni della pista, è stata sospesa la gara di F3 dopo 15 giri dei 24 previsti, e la vittoria assegnata al 17enne pilota danese

Frederik Vesti, che al momento della sospensione era al comando con la sua Prema.