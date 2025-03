F1, aria di addio tra Verstappen e Red Bull: McLaren sogno sfumato, Aston Martin e Mercedes alla finestra

Alla finestra, quindi, dopo il sogno sfumato di McLaren restano due scuderie: Aston Martin e Mercedes. La squadra che ha appena accolto Newey da Red Bull potrebbe essere una destinazione gradita per l'olandese che sa come lavora l'ingegnere e potrebbe essere attratto dal progetto. Ma per avere una monoposto capace di combattere con le altre (leggasi McLaren e Red Bull in primis, poi Ferrari e Mercedes) serve tempo. Ecco allora che la Casa delle Frecce d'Argento potrebbe essere una soluzione, come lo stesso Zak Brown ha ammesso al Telegraph: "Se dovessi scommettere, punterei sulla Mercedes. Negli ultimi dieci anni hanno conquistato il campionato del mondo sette volte. Nel 2025 hanno vinto cinque gare. Sappiamo che a Toto Wolff piace Max. E tutti pensiamo che la power unit Mercedes sia la migliore per le nuove regole del prossimo anno”.