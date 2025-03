Antonelli low profile: "Spero di ripetermi anche se in Cina tutto diverso"

Andrea Kimi Antonelli è stato il grande protagonista del primo GP della stagione di F1. Al debutto in gara, il 18enne pilota della Mercedes ha raccolto uno straordinario quarto posto e adesso da lui tutti si aspettano grandi cose. L'erede di Hamilton, però, mette le mani avanti in vista del round cinese. "Diciamo che ho notato decisamente il cambiamento dopo il risultato in Australia, tanto supporto e complimenti. Davvero molto bello. Vedremo se riusciremo a fare un weekend altrettanto buono in Cina", ha detto.