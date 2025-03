La Formula 1 piange Eddie Jordan

DOMENICALI: "PROTAGONISTA DI UN'ERA"

"Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa improvvisa di Eddie Jordan. Con la sua energia inesauribile sapeva sempre come far sorridere le persone, restando sempre genuino e brillante. Eddie è stato protagonista di un'era della Formula 1, ci mancherà profondamente". Così Stefano Domenicali, ceo di Formula 1, ricordando Eddie Jordan. "In questo momento di dolore, i miei pensieri e quelli dell'intera famiglia della Formula 1 sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari", ha aggiunto.